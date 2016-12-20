Мировой судья завтра рассмотрит дело "о пьяном вождении" свердловского депутата Карапетяна

10 декабря депутат Законодательного собрания Свердловской области от фракции "Справедливая Россия" Армен Карапетян был пойман сотрудниками ДПС на пьяном вождении. Завтра, 21 декабря, мировой судья участка №2 Железнодорожного районного суда Екатеринбурга рассмотрит составленные административные протоколы, сообщили "ОГ" на участке.

Судебные протоколы будут рассмотрены в порядке живой очереди, начиная с 10:00. В отношении Армена Карапетяна возбуждены административные дела по 1 части 12.3 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство") и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Напомним, инцидент произошёл в Екатеринбурге на улице Челюскинцев. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомашину Mercedes Gelendwagen. За рулём иномарки оказался депутат с явными признаками опьянения, он отказался от медосвидетельствования. В машине находилась личная охрана народного избранника, которая оказала сопротивление сотрудникам полиции.