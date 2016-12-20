Свердловский венчурный фонд вошёл в ТОП-10 самых активных фондов страны

Свердловский венчурный фонд вошёл в десятку самых активных подобных структур в России.

Как сообщает областной департамент информполитики, всего в рейтинг, составленный федеральным медиаресурсом Firrma, по разным группам вошли 44 российских венчурных фонда. По итогам декабря 2015-го— декабря 2016 года уральцы заняли восьмую позицию, уступив только москвичам и нескольким федеральным структурам.