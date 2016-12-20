Свердловчанин Андрей Мартемьянов стал исполняющим обязанности главного тренера хабаровского «Амура»

20 декабря 2016, 13:34 / Спорт

Исполняющим обязанности главного тренера хабаровского «Амура», выступающего в Континентальной хоккейной лиге, назначен 53-летний свердловчанин Андрей Мартемьянов.

Андрей Мартемьянов во второй половине сезона 2011/2012 возглавлял екатеринбургский "Автомобилист". Фото: Владимир Васильев

Во главе «Амура» он сменил подавшего в отставку Мисхата Фахрутдинова (в сезоне 2008/2009 возглавлявшего екатеринбургский «Автомобилист»).

Мартемьянов — воспитанник свердловских хоккейных школ «Юность» и «Спартаковец», как игрок выступал за свердловский «Автомобилист», ЦСКА, магнитогорский «Металлург», клубы Словении и Германии.

Мастер спорта международного класса, чемпион СССР 1984 года, чемпион Европы среди юниоров-1981, победитель молодёжного чемпионата мира-1983 и турнира на Приз газеты «Известия»-1992. С 2000 года на тренерской работе, первый самостоятельный опыт - с ноября 2011 по май 2012-го был исполняющим обязанности главного тренера «Автомобилиста», затем работал в ВХЛ с красноярским «Соколом» и орским «Южным Уралом». С начала текущего сезона Андрей Мартемьянов был ассистентом Мисхата Фахрутдинова в «Амуре». 

Андрей Мартемьянов не первый наш земляк у руля хабаровского «Амура». С мая по декабрь 2015 года главным тренером дальневосточников был уроженец Нижнего Тагила и также экс-наставник «Автомобилиста» Сергей Шепелев. Работали также прежде в Хабаровске и Екатеринбурге Анатолий Емелин и Евгений Попихин.

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