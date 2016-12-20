"Областная газета" опубликует основные финансовые документы региона

В завтрашнем номере "Областной газеты" (как в полной, так и в социальной версии газеты) будут опубликованы основные финансовые документы региона на будущий год — областной бюджет и бюджет Территориального фонда обязательного медстрахования Свердловской области.

В будущем году доходы региональной казны составят 188,2 млрд рублей, а расходы — 199,4 млрд рублей. Бюджетный дефицит в будущем году составит 11,2 млрд рублей.

Основные параметры бюджета ТФОМСа выглядят так: доходы — 46,3 млрд рублей, расходы — 46,45 млрд рублей.