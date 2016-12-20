После аварии на теплотрассе в Екатеринбурге восстановлено теплоснабжение в 9 из 18 домов

В 13.00 началось заполнение систем теплоснабжения девяти домов на улице Московской, нынче утром оставшихся без тепла из-за прорыва трубопровода. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Без тепла остаются ещё девять жилых зданий на улицах Волгоградской и Громова. Ремонтные работы продолжаются. В областном ГУ МЧС России пояснили, что батареи в этих домах начнут нагреваться в ближайшие часы.

Пострадавший из-за аварии детсад № 342 работу временно прекратил. Воспитанников забрали родители.