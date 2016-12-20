Госавтоинспекторы за сутки спасли на свердловских трассах более 20 замерзающих водителей

Госавтоинспекторы за сутки помогли более 20 водителям транспортных средств на свердловских трассах справиться с проблемами, возникшими из-за аномальных холодов, сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

— Чаще всего у водителей возникают проблемы с топливной и тормозной системами. Только на автодороге Екатеринбург-Тюмень сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками МЧС оказали помощь шести водителям грузовых автомобилей, у которых пришлось при помощи тепловых пушек отогревать топливную и тормозную системы, — уточняют в ГИБДД.

Кроме того, полицейские помогли в ремонте грузового автомобиля дальнобойщику из Ульяновска на трассе около Нижнего Тагила; оказали помощь ещё нескольким людям оказавшимся на свердловских трассах в сломавшихся легковых автомобилях.

В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают, что необходимо максимально воздержаться от дальних поездок в холода. Телефоны экстренных служб: Единая служба спасения 112 и полиция 02.