В соцсети появилась детская рукопись уральского писателя Алексея Иванова

21 час назад
Человек с «Улицы Сезам»
«Мио, мой Мио», «Усатый нянь», «Шла собака по роялю» – эти фильмы смотрели, думаю, все. А снял эти замечательные картины уроженец Свердловска, заслуженный деятель искусств РФ Владимир ГРАММАТИКОВ.
19 декабря 2016 Реклама
Топ-3 рождественских фильмов для настроения всей семьи
Мы подготовили для вас тройку самых веселых, интересных и захватывающих новогодних фильмов на любой вкус. Так что готовьте вкусную еду, усаживайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром.
16 декабря 2016
Музыка Маккартни, стихи Пушкина
50 лет назад в Свердловской области состоялся первый в СССР рок-фестиваль
14 декабря 2016
Кино вернулось в Ивдель
В Свердловской области открылся самый северный кинотеатр
14 декабря 2016
Забайкальский музыкант создал в Ревде детский духовой оркестр
В Ревде впервые за несколько десятилетий появится детский духовой оркестр. Основал его профессиональный музыкант Владимир Тюкавкин, который уже вырастил с нуля точно такой же оркестр за 4,5 тысячи километров от нашей области – в Чите.
14 декабря 2016
«Это не риск, а нормальный путь развития»
Глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о награждении директора Свердловской государственной академической филармонии, лауреата Государственной премии России Александра КОЛОТУРСКОГО знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
14 декабря 2016
«На Новый год я подарю тебе совесть…»
Письма Деду Морозу пишут многие (и не только дети). А вот ответные послания получают только счастливчики. «КБ» удалось найти несколько таких примеров.
13 декабря 2016
«Жизнь и смерть» – лучший в мире снимок о проблемах дикой природы
Журнал «National Geographic» назвал победителей премии «Лучший фотограф дикой природы» за 2016 год. Свердловский фотограф Вадим БАЛАКИН стал единственным участником из России, кто получил престижную премию. Его снимок «Жизнь и смерть», на котором изображены останки белого медведя на острове Шпицбергене, стал лучшим в номинации «Окружающая среда».
13 декабря 2016
Мужской спектакль о России
Сегодня в Екатеринбурге – премьера мюзикла «Декабристы»
12 декабря 2016
«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».