В соцсети появилась детская рукопись уральского писателя Алексея Иванова

Обнародована первая детская рукопись Алексея Иванова. Отрывки из фантастической повести "3 робинзона" разместила в социальных сетях продюсер уральского писателя Юлия Зайцева, отметив, что "писателями не становятся, ими рождаются".

"Детсадовец Алёша каким-то чудом по прописям самостоятельно выучился писать и накатал 14 страниц связного текста. И в этом детском творении уже виден Иванов-взрослый. Там корабли, фактура, стихии, природа и захватывающий сюжет", - пишет Юлия Зайцева.

Фото: социальные сети