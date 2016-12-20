Размер маткапитала заморозили до начала 2020 года

Размер материнского капитала до 1 января 2020 года заморожен. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Минтруд предлагал приостановить ежегодную индексацию материнского капитала из-за сложной финансово-экономической ситуации в стране.

Сейчас размер маткапитала составляет 453 тыс. рублей. В 2015 году материнский капитал был проиндексирован на 5,5%.

Напомним, программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году. Выплаты предоставляются семьям, родившим или усыновившим двух и более детей. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, пенсионное обеспечение матери, обучение ребёнка, оборудование жилья средствами для детей-инвалидов, а также погашение ипотеки. Деньги можно использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет, кроме тех случаев, когда средства расходуются на первоначальный взнос или погашение кредитов на жильё.