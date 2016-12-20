Областной минстрой разрешил возведение новой авторазвязки на 2-й Новосибирской в Екатеринбурге

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области выдало разрешительные документы на строительство в Екатеринбурге новой транспортной развязки на пересечении ЕКАДа и улицы 2-й Новосибирской.

Как сообщает областной департамент информполитики, эта развязка появится в столице Урала к 2022 году. Стоимость работ — около 1,4 млрд рублей. Строительством будет заниматься трест "Уралтрансспецстрой". Этот проект предполагает строительство двух раздельных путепроводов и автодороги протяжённостью почти 2,7 км. Кроме того, будет перестроена улица 2-я Новосибирская на расстоянии 1,3 км. Там возведут восемь съездов с транспортной развязки общей протяжённостью свыше 3,6 км.

Фото: областной департамент информполитики