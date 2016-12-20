Путин подписал закон о повышении МРОТ на 300 рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 1 июля 2017 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 7,8 тыс. рублей. Таким образов уровень МРОТ будет повышен на 300 рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Установить минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года в сумме 7 800 рублей в месяц, — говорится в документе.