Александр Волошин не согласен с Никитой Михалковым

Александр Волошин, руководитель администрации Президента РФ в 1999-2003 годах, в ходе интернет-общения с выпускниками Школы гражданского просвещения (Москва) прокомментировал полемику вокруг Ельцин Центра.

Отвечая на вопрос "Областной газеты", он сказал:

- Мне кажется нормальным, что в обществе идут споры по разным поводам. Слава богу, что люди имеют возможность спорить, отстаивать свою точку зрения, в том числе — выступать с разными оценками давних и недавних событий. Но мы не должны вешать при этом на лоб друг другу какое-то клеймо: плохой, хороший, консерватор, либерал и так далее. Нормально, что такие вещи обсуждаются, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы живём в свободной стране. Хуже, если бы было единомыслие по всем вопросам. Не считаю, что содержательно Никита Михалков прав в том, что он говорит. Я с ним абсолютно не согласен. Но это тема отдельного разговора. Хорошо, что идёт дискуссия, и есть люди, которые Михалкову отвечают.