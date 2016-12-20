"Уральский трубник" во втором матче разгромлен в Хабаровске
20 декабря 2016, 16:18 / Спорт
Второй матч в Хабаровске между командами "СКА-Нефтяник" и "Уральский трубник" завершился крупной победой хозяев со счётом 10:1.
Исход матча был предрешён уже к перерыву, когда в воротах "Трубника" побывало шесть мячей. Во втором тайме Александра Морковкина сменил в воротах "Уральского трубника" Александр Прохоров, но и ему недолго удавалось оставаться "сухим".
Самое большее, что смогли сделать первоуральцы - это забить один мяч в ворота дальневосточников. Счёт мог быть и более крупным, но на 89-й минуте удар игрока "СКА-Нефтяника" Александра Антипова с 12-метровой отметки парировал вратарь первоуральцев.
Напомним, что вчера в первом матче между этими командами счёт был 7:6 в пользу "СКА-Нефтяника". "Уральский трубник" по-прежнему с десятью очками на четвёртом месте, дальневосточники продолжают выступать в нынешнем сезоне со 100-процентным результатом - 14 побед.
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) - 10:1 (6:0).
Голы: 1:0 Ишкельдин (Ивкин, 2.38), 2:0 Фагерстрём (Шардаков, 4.54), 3:0 Рязанцев (Ишкельдин, 12.36), 4:0 Ишкельдин (Сэфстрём, 23.36), 5:0 Рязанцев (Бондаренко, 25.09), 6:0 Антипов (Петровский, 28.30), 7:0 Шардаков (50.58), 8:0 Бондаренко (62.49), 9:0 Бондаренко (Сэфстрём, 65.10), 9:1 Фефелов (Сидоров, 66.42), 10:1 Бондаренко (Фагерстрём, 76.05). Оставшиеся шесть матчей группового этапа "Уральский трубник" сыграет на своём поле - с новосибирским "Сибсельмашем" (28-29 декабря), красноярским "Енисеем" (5-6 января) и кемеровским "Кузбассом" (9-10 января).