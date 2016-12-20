"Уральский трубник" во втором матче разгромлен в Хабаровске

Второй матч в Хабаровске между командами "СКА-Нефтяник" и "Уральский трубник" завершился крупной победой хозяев со счётом 10:1.

Исход матча был предрешён уже к перерыву, когда в воротах "Трубника" побывало шесть мячей. Во втором тайме Александра Морковкина сменил в воротах "Уральского трубника" Александр Прохоров, но и ему недолго удавалось оставаться "сухим".

Самое большее, что смогли сделать первоуральцы - это забить один мяч в ворота дальневосточников. Счёт мог быть и более крупным, но на 89-й минуте удар игрока "СКА-Нефтяника" Александра Антипова с 12-метровой отметки парировал вратарь первоуральцев.

Напомним, что вчера в первом матче между этими командами счёт был 7:6 в пользу "СКА-Нефтяника". "Уральский трубник" по-прежнему с десятью очками на четвёртом месте, дальневосточники продолжают выступать в нынешнем сезоне со 100-процентным результатом - 14 побед.