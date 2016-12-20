За сутки пятеро екатеринбуржцев получили обморожения

За сутки зафиксировано пять случаев обращения екатеринбуржцев к врачам с признаками обморожения, сообщили "ОГ" в пресс-службе городского управления здравоохранения.

- Все пострадавшие на морозе - мужчины среднего возраста, от 24 до 42 лет. Пять человек получили обморожения рук или ног, ещё один горожанин обратился с переохлаждением, - рассказали "ОГ" в Горздраве.