Свердловские фермеры смогут получить субсидии на приобретение оборудования

Сельские труженики из нашего региона смогут возмещать часть своих затрат на покупку техники и оборудования за счёт субсидий из областного бюджета. Это следует из документа, опубликованного на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Речь идёт о том, что региональное правительство Свердловской области внесло изменения в Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве. Теперь механизм поддержки аграриев, отработанный за последние годы на селекционно-семеноводческих центрах, распространён на покупку техники и оборудования.