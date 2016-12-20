Свердловские фермеры смогут получить субсидии на приобретение оборудования

12 минут назад
Банки начали кредитовать пенсионеров
СКБ-банк начал выдавать кредиты пенсионерам. Соответствующий приказ был подписан в понедельник. СКБ-банк стал первым региональным финансово-кредитным учреждением, предложившим специальный продукт неработающим пенсионерам на основании удостоверения и справки, подтверждающей доход (это может быть, в том числе, пенсия). Новый продукт находится в линейке потребительских кредитов и выдаётся по стандартной для них ставке.
16 минут назад
Уральские ревизорро: как работает тайный покупатель?
За два года в Екатеринбурге трижды побывала съёмочная группа телеведущей Елены Летучей. Проверить успели около десятка популярных заведений, и те кафе и гостиницы, которые не сдали экзамен и не получили диплом «Проверено Ревизорро», поспешили исправить оплошности.
23 часа назад
Средний Урал протестирует новую систему оценки промышленных кадров
Вчера глава региона Евгений Куйвашев принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.
23 часа назад
Сбербанк и Гугл увеличат выживаемость малого бизнеса в два раза
Сбербанк и Гугл при поддержке правительства региона запустили в Свердловской области бесплатную обучающую программу «Бизнес класс» для предпринимателей. В Сбербанке ожидают, что повышение финансовой грамотности предпринимателей должно увеличить выживаемость бизнеса в два раза.
19 декабря 2016 Реклама
Анализ рынка труда Екатеринбурга в 2016 году
Екатеринбург носит почетное звание третьей столицы Российской Федерации. Город с 1,5-миллионным населением 2016 год встретил в сложной ситуации, возникшей на рынке труда. 2015 год, уходя, унес с собой большинство рабочих мест. Конец 2015 года ознаменовался активным сокращением персонала всех категорий.
16 декабря 2016
Город в городе
Вчера начала работу последняя, пятая, очередь ТРЦ «Гринвич»
15 декабря 2016
Почти 600 свердловчан решили стать банкротами
В этом году свердловчане подали 596 заявлений о признании их банкротами, сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.
15 декабря 2016
Запутались в сетях
Потребление электричества больше не растёт в прогрессии. Экономисты, которые рассчитывали на ещё несколько лет промышленного бума, пришли к выводу, что необходимо пересматривать модели развития. Потребителю больше не нужно столько энергии, сколько компании могут им дать. Субъекты естественной монополии уже думают о том, какие стройки энергетической инфраструктуры нужно остановить, а какие мощности на подстанциях уменьшить. С чего начинается новый этап для отрасли — узнайте в материале «ОГ».
15 декабря 2016
Кимоно для России
За 10 лет Средний Урал стал центром российско-японских отношений
15 декабря 2016
На Среднем Урале власти опередят проверки ОНФ и проведут их сами
Вчера, 15 декабря, первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора области Владимир Тунгусов предложил членам правительства самим выявлять конфликты и проблемы в регионе, не дожидаясь жалоб граждан президенту и проверок Общероссийского народного фронта.