Сотрудники ГИБДД спасли пассажиров сломавшегося автобуса на трассе Пермь-Екатеринбург

Сегодня, 20 декабря, госавтоинспекторы помогли водителю сломавшегося автобуса устранить поломку на 186-м км автодороги Пермь - Екатеринбург. Десять пассажиров было решено отправить попутным транспортом, сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- Сотрудники ДПС, узнав о поломке транспортного средства, следовавшего из Перми в Челябинск, оперативно приняли меры по оказанию помощи. Десять пассажиров отправились на другом автобусе по маршруту Красноуфимск - Екатеринбург. Неисправный автобус госавтоинспекторы убрали с проезжей части и помогли водителю устранить поломку, - рассказали правоохранители.

Добавим, за минувшие сутки инспекторы ДПС спасли на свердловских трассах более 20 замерзающих водителей.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области