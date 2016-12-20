У первого вице-губернатора Свердловской области будет четыре заместителя

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внесении изменений в структуру администрации губернатора. По этому документу у первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора будут первый заместитель и три обычных зама.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, ключевым направлением работы этих управленцев станет организационно-протокольное обеспечение деятельности главы региона и областного кабинета министров.

Кроме того, администрация будет выстраивать внутреннюю политику, осуществлять взаимодействие с муниципалитетами, вести экспертно-аналитическую работу.