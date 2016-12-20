МЧС: аномальные холода продержатся на Среднем Урале до 23 декабря

Аномально холодная погода сохранится на Среднем Урале до 23 декабря. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В течение ближайших дней в регионе местами ожидается сильный мороз до -40 и -43 градусов.

В эти дни спасатели рекомендуют не предпринимать дальних прогулок и поездок. Водителям-дальнобойщикам советуют одеваться по сезону, запастись горячим чаем и горючим.

Также не следует без необходимости выходить на улицу. Одеваться надо многослойно, носить теплые стельки, шерстяные носки, варежки. При передвижении по городу спасатели предлагают отогреваться в магазинах и подъездах.

Кроме того, нужно внимательно относиться к эксплуатации печей и обогревателей. Газовые и спиртовые горелки лучше применять.