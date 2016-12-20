10.00. Первый заместитель губернатора Алексей Орлов по поручению Евгения Куйвашева проведёт заседание инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области.

Мероприятие пройдёт в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта, 62, 2 этаж, Синий зал).

Участники заседания обсудят вопросы реализации целевых моделей, направленных на повышение инвестиционной привлекательности региона, повышение эффективности процедур по технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Свердловской области, внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста на территории Свердловской области, и другие вопросы.