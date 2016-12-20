Пресс-конференция, посвящённая перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области

20 декабря 2016, 21:34

11:00. ТАСС (пр. Ленина 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная анализу текущей ситуации и перспективам развития энергетической отрасли Свердловской области.

Накануне празднования Дня энергетика министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов, генеральный директор «МЭС Урала» Евгений Жуйков, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Урала» – директор филиала «Свердловэнерго» Олег Мошинский, директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин расскажут об основных показателях развития энергетической отрасли региона, перспективах работы и наиболее острых вопросах, которые предстоит решать в 2017 году. 

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