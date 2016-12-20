Пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности новогодних праздников в Свердловской области

11:00. В пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Урал» (Ленина, 20 а, 5 этаж, офис 502) состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности новогодних и рождественских праздников в Свердловской области.

Участники пресс-конференции: заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области Станислав Шевелев, заместитель начальника управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Борис Ковальковский, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.