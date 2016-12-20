12:00. В ТАСС (пр. Ленина 50Б) состоится пресс-конференция, посвященная итогам осенней сессии Законодательного собрания Свердловской области и планам законодателей на предстоящий период.

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатели профильных комитетов Законодательного собрания расскажут о формировании бюджета Свердловской области, о ключевых законах, которые удалось рассмотреть в ходе завершившейся осенней сессии, сообщат, каковы перспективами развития нашего региона в предстоящем 2017 году.