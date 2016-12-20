Презентация выставки «К 100-летию Давида Марковича Ионина»

20 декабря 2016, 21:41

15.00. В малом зале Свердловского регионального отделения Союза художников России (ул. Куйбышева, 97) состоится презентация выставки «К 100-летию Давида Марковича Ионина».

Открытие экспозиции приурочено к юбилею уральского художника, отдавшего много лет Свердловской организации Союза художников России (СССР). Посетителям в рамках выставки будут представлены работы из музеев, семейной и частных коллекций – пейзажи, натюрморты разных лет, а также фотографии и документы из архива Союза художников. 

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