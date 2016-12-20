Новогодний приём лучших спортсменов Екатеринбурга

20 декабря 2016, 21:44

15:00. Новогодний приём лучших спортсменов Екатеринбурга - «Бал чемпионов». Место проведения – Центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3).

В мероприятии примут участие министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, мастер спорта международного класса по гандболу Людмила Фитина, заслуженный тренер СССР и России Николай Карполь, почетный гражданин города Екатеринбурга Рафаил Карманов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше