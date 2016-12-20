15:00. Новогодний приём лучших спортсменов Екатеринбурга - «Бал чемпионов». Место проведения – Центр культуры «Урал» (улица Студенческая, 3).

В мероприятии примут участие министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, мастер спорта международного класса по гандболу Людмила Фитина, заслуженный тренер СССР и России Николай Карполь, почетный гражданин города Екатеринбурга Рафаил Карманов.