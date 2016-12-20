Обзор криминальной хроники вторника, 20 декабря

В Екатеринбурге задержали поджигателя электрощитков и светильников в подъездах.

Поджигателем оказался 30-летний безработный местный житель. Мужчина попался с поличным на Сортировке, там он устроил несколько поджогов в доме на улице Ангарской. Опознать злоумышленника удалось благодаря камерам видеонаблюдения – записи с них следователям передали сотрудники управляющей компании. По словам коммунальщиков, от действий вандала пострадали счетчики и системы электроснабжения. И это далеко не первый случай – всего на счету злоумышленника пожары в десяти домах. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части первой статьи 214 уголовного кодекса РФ "Вандализм".

Дело экс-главы Среднеуральска передано в суд.

В Верхнепышминский городской суд передано уголовное дело экс-главы Среднеуральска Бориса Тарасова, обвиняемого по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу»).

В 2013 году Тарасов от лица администрации незаконно заключил с юридическим лицом договор купли-продажи земельного участка на 13,9 млн рублей, тогда как фактическая стоимость составляла более 75,5 млн рублей. Таким образом, бюджетам Свердловской области и Среднеуральска был причинен ущерб на общую сумму более 61 млн рублей.

В феврале 2016 года к обвиняемому по телефону обратился некий гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина располагал информацией о незаконной сделке, поскольку она публиковалась в СМИ. Мошенник предложил градоначальнику за деньги избежать уголовной ответственности. Тарасов согласился на предложение и перечислил на банковский счет афериста 1 млн рублей двумя траншами.