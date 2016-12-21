Доходы и расходы ТФОМСа в 2017 году увеличатся на 2 миллиарда рублей

Доходы и расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области в 2017 будут примерно на 2 млрд рублей больше, чем было в 2016 году.

Областной закон о бюджете ТФОМСа опубликован в сегодняшнем номере "Областной газеты". Согласно этому документу доходы ТФОМСа в 2017 году составят 46,3 млрд рублей, а расходы — 46,45 млрд рублей. Для сравнения, в 2016 году сумма доходов и расходов была почти одинаковой и равнялась 44,2 млрд рублей.

Объясняется это тем, что ожидается увеличение финансирования из Федерального фонда ОМС. Если в 2016 году он перечислил свердловчанам 42,2 млрд рублей, то в 2017 году будет уже 45,7 млрд рублей. Львиная доля этих средств (45,27 млрд рублей) пойдёт на финансирование медучреждений Среднего Урала, работающих в системе ОМС.