Перед аэропортом Кольцово установят "Зеркало Урала" к ЧМ - 2018

Во вторник, 20 декабря, в Музее архитектуры и дизайна УралГАХУ (ул. Горького, 4 а) подвели итоги конкурса малых архитектурных форм "Город для человека - дизайн городской среды". Работы победителей предполагается установить перед аэропортом Кольцово к ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Первое место заняла студентка УралГАХУ Александра Данилина за проект "Зеркало Урала". Композиция представляет гигантский футбольный мяч с зеркальной поверхностью, в котором окружающие видят собственное отражение на фоне пейзажей Екатеринбурга. Второе место получила работа Асфана Хисматуллина "Я люблю футбол", автор которой ушёл из жизни. Награду получил исполнитель проекта Игорь Дар. Третье место занял Игорь Лобанов с композицией "Триумф".

На 13-м городском конкурсе, посвящённом предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, жюри были представлены 35 работ. Награды победителям вручили главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель и директор МБУ "Столица Урала" Мария Ермакова.