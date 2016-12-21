Евгений Куйвашев второй месяц удерживает третью позицию в медирейтинге глав регионов в сфере ЖКХ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев второй месяц подряд удерживает за собой третью позицию в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ.

Судя по данным, опубликованным компанией "Медиалогия", по итогам ноября Евгений Куйвашев уступает только губернатору Московской области Андрею Воробьёву и мэру Москвы Сергею Собянину. Такая же ситуация была и по результатам октября.

Однако теперь третья строчка в медиарейтинге дана за более высокий результат. В октябре свердловский губернатор поднялся на неё с медиаиндексом 703,83. А в ноябре для того, чтобы просто удержать такую же позицию, понадобился медиаиндекс 990,68. Между прочим, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, занявший четвёртую строчку в медиарейтинге, финишировал с медиаиндексом 760,86.