В Кольцово лайнер AzurAir выкатился за пределы взлётной полосы

Самолёт Boeing-767 на несколько часов парализовал работу аэропорта Кольцово: время понадобилось для того, чтобы отбуксировать на стояночную площадку лайнер, выкатившийся ночью в среду, 21 декабря, за пределы взлётно-посадочной полосы. По информации пресс-службы воздушной гавани столицы Урала, к утру аэропорт возобновил свою работу в обычном режиме.

В 1:00 по местному времени экипаж лайнера авиакомпании AzurAir, следовавшего рейсом "Екатеринбург - Пхукет", во время разгона принял решение прервать полёт из-за возможных неполадок с двигателями. Было применено торможение, в результате чего самолёт выкатился за пределы ВПП. Никто не пострадал, все пассажиры были автобусами доставлены в терминал аэропорта.

- В связи с этим инцидентом было задержано 20 рейсов всего, из которых 11 на прилёт, 9 на вылет, - сообщили в пресс-службе Кольцово. - Начиная с 4:30 аэропорт работает в штатном режиме.

По факту инцидента проводят проверку Уральская транспортная прокуратура и Уральское управление на транспорте СКР.