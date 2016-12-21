В Иркутске число погибших от отравления "Боярышником" достигло 58 человек.

Как сообщают Вести.ru, ещё примерно столько же жителей Иркутска сейчас находятся в больницах. Общее число пострадавших от отравления уже превысило 100 человек. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют производителей этого спиртосодержащего вещества в Санкт-Петербурге и Северной Осетии.