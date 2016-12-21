В Серове в результате пожара погибли три человека

В ночь на среду, 21 декабря, при тушении частного дома на улице Чехова в Серове были обнаружены тела троих мужчин. По предварительной информации, все трое погибли в результате пожара: видимых признаков насильственной смерти не зафиксировано.

- Предварительно установлено, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем либо из-за неисправности печного отопления, - сообщил официальный представитель СКР Александр Шульга. - По имеющимся данным, признаков насильственной смерти на телах погибших не имеется. Для определения точных причин их смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.

По информации государственной противопожарной службы МЧС, сообщение о горении дома поступило в 3.11 ночи. На площади 30 квадратных метров сгорела кровля, повреждены стены, пол, потолочное перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме. С огнём боролись одиннадцать пожарных на двух единицах спецтехники. Доклад о полной ликвидации огня, проливке и разборе конструкций поступил в 4.48 утра.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.