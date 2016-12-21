Невыездными стали почти 45 тысяч свердловчан

С начала 2016 года представители Управления федеральной службы судебных приставов сделали невыездными 44 тыс. 414 жителей Среднего Урала. Такую информацию предоставили представители ведомства. При этом лишь 3 220 свердловчан приняли меры по исправлению ситуации и ликвидировали возникшую задолженность.

Общая сумма долгов невыездных свердловчан в настоящее время составляет порядка 30 млрд рублей.

- Наибольшее количество составляют граждане, не погасившие уголовные штрафы – их 8 533 человека, 6 846 алиментщиков, - сообщили представители УФССП. - У 4 154 должников сумма взыскания составляет более миллиона рублей.

Среди невыездных - 854 автомобилиста, проигнорировавшие штрафы ГИБДД.

Представители ведомства отмечают: чтобы не оказаться в подобной ситуации и не испортить себе запланированные поездки, рекомендуется периодически просматривать информационный раздел "Банк данных исполнительных производств" на официальном сайте УФССП по Свердловской области - это позволит оперативно получить информацию о своих долгах и загодя решить возникшие проблемы.