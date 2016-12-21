Невыездными стали почти 45 тысяч свердловчан

18 часов назад
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Елена Николаевна Лебедева, директор средней общеобразовательной школы №9 города Тавды
В 2016 году нашу школу сделали удобной для детей с ограниченными возможностями — для этого провели ремонт и поставили специальное оборудование. Наш педагог получил грант главы Тавдинского городского округа, две ученицы из 11-го класса тоже заработали грант главы. Ещё две ученицы поедут на региональную олимпиаду по биологии — девочки получили достойный результат на олимпиаде местного уровня.
20 декабря 2016
21 год назад Владимир Ласточкин совершил подвиг, за который был удостоен звания Героя России
В 1995 году во время спецоперации по деблокаде Гудермеса (Чечня) свердловчанин Владимир Ласточкин совершил подвиг, за который потом получил звание Героя России. Посмертно.
19 декабря 2016
Свердловские единороссы собрали новогодние подарки для сирийских детей
Свердловские единороссы отправили детям Сирийской Арабской Республики посылки к Новому году, собранные в рамках всероссийской гуманитарной акции «Дети России — детям Сирии».
19 декабря 2016
Отрава со спиртом погубила десятки человек
К моменту сдачи номера в печать 41 человек скончался в Иркутске, отравившись настойкой боярышника. Ещё несколько десятков поступили в больницы Иркутской области в тяжёлом состоянии. Такие данные приводит местное СУ СКР. По предварительной информации, все пострадавшие употребляли концентрат «Боярышник» для принятия ванн с метиловым спиртом в составе.
19 декабря 2016
«Это моё мнение. Как гражданина»
Михалков не поменял позицию по Ельцин Центру после его посещения
19 декабря 2016
Дорогой Дед Мороз! Пишет тебе Егор Свалов*.
В уходящем году нам удалось сохранить пункт кратковременного содержания животных и привлечь внимание жителей города к проблеме отлова и содержания безнадзорных животных. Ещё мы смогли увеличить сбор ртутьсодержащих ламп, которые очень вредят экологии мегаполиса. Практически во всех дворах Екатеринбурга появились контейнеры для сбора пластика.
19 декабря 2016
Волнуют выборы, болезни, развлечения и спорт
Компания «Яндекс» обнародовала статистику самых популярных поисковых запросов в 2016 году по стране и ряду регионов.
19 декабря 2016
Не покупайтесь на приезжих лунтиков
Как не разориться на празднике и сделать его волшебным для детей? Этот вопрос беспокоит каждого родителя в декабре. «ОГ» оценила огромное количество новогодних предложений в уральской столице и предлагает вместе разобраться в их минусах и плюсах, чтобы после не грустить из-за потерянных денег и времени.
19 декабря 2016
Квест для учителя
Губернаторскую премию в 270 тысяч рублей получил 26-летний педагог по информатике.
17 декабря 2016
82 года назад институту, где потом учился Ельцин, присвоили имя Кирова
В 1934 году Уральский индустриальный институт, впоследствии ставший политехническим (УПИ), получил имя Сергея Кирова.