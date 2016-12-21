Россия не попала в список угроз национальной безопасности США

В списке главных угроз национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, составленном в соответствии с рейтингом приоритетных направлений политики будущей администрации избранного президента Дональда Трампа, нет России. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на документ министерства обороны США, попавший в распоряжение издания.

Список угроз якобы был передан в Пентагон представителем команды Дональда Трампа.

В записке говорится об угрозе со стороны террористов "Исламского государства" (запрещённого в России), об опасностях в сфере информационных технологий, о необходимости сокращения дефицита, о сложностях во взаимоотношениях с Китаем и Северной Кореей, однако нет ни одного упоминания о России, сообщает Foreign Policy.

Отметим, в рамках предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что ставит одной из своих целей нормализацию отношений с Россией.

Ранее президент Барак Обама заявлял, что для США существует три главных угрозы: Россия, вирус Эбола и "Исламское государство".