Место Андрея Ветлужских в Общественной палате Свердловской области занял Валерий Кусков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о внесении изменений в состав Общественной палаты Свердловской области.

Согласно документу, опубликованному на интернет-портале правовой информации Свердловской области, место Андрея Ветлужских займёт председатель Свердловского областного комитета Горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков.

Напомним, Андрей Ветлужских в своё время входил в состав Общественной палаты в качестве представителя профсоюзного движения: он является председателем Федерации профсоюзов Свердловской области. Однако нынешней осенью Андрея Ветлужских избрали депутатом Государственной думы.