Уральцы выбрали название новому спектаклю "Провинциальных танцев"

21 декабря 2016, 12:20 / Культура

Екатеринбургский театр современной хореографии "Провинциальные танцы" подвёл итоги конкурса на лучшее название для премьерной постановки. Новый спектакль будет называться "Имаго-ловушка", сообщили представители театра на официальной странице в социальных сетях. 

- На конкурс поступило порядка 400 названий, большая часть из них касалась темы насекомых, так как отправной точкой для создания спектакля послужили басни Эзопа, Лафонтена и Крылова "Стрекоза и муравей" ("Муравей и майский жук", "Муравей и цикада"). Название Ксении Гробовой "Ловушки нашей индивидуальности" натолкнуло художественного руководителя театра и труппу на итоговый вариант – "Имаго-ловушка". Артисты отметили и вариант Гульнары Мухамедьяровой - "Сопряжение", - рассказали в пресс-службе театра "Провинциальные танцы". 

Добавим, премьера спектакля с рабочим названием "Объективная реальность, данная нам в ощущениях" состоялась 30 ноября на сцене ТЮЗа (ул. Карла Либкнехта, 48). Среди первых зрителей объявили конкурс на лучшее название постановки. Победительница Ксения Гробова получает безлимитный годовой абонемент на все спектакли театра в Екатеринбурге, а Гульнара Мухамедьярова - два пригласительных билета на любую постановку в течение года.

Фото: социальные сети

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