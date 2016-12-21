Свердловские полицейские организовали спасательную операцию по вызволению съехавшего в кювет грузовика

Вчера, 20 декабря, госавтоинспекторы Богдановичского района организовали спасение съехавшего в кювет грузовика. Автомобиль сошёл с автодороги Екатеринбург - Тюмень на 108-м километре ещё вечером 18 декабря, сообщили "ОГ" в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

- 35-летний водитель не справился с управлением и съехал в попутный придорожный кювет. Самостоятельно из снежной ловушки он выбраться не мог, так как был загружен строительными материалами. В течение суток водитель отказывался от помощи сотрудников ДПС, ожидая грузовой эвакуатор от собственника автомобиля. 19 декабря стало известно, что эвакуатора не будет, а продуктов питания у мужчины осталось на одни сутки, - рассказали правоохранители.

Госавтоинспекторы организовали спасательную операцию с необходимой спецтехникой для расчистки и буксировки, автомобиль вернули на обочину дороги через четыре часа.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области