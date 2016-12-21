Президент Путин перенёс итоговую пресс-конференцию

Ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина перенесена на пятницу, 23 декабря. Как сообщили центральные информагентства со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменения в графике связаны с траурными мероприятиями.

Глава государства примет участие в церемонии прощания с послом РФ в Турции Андреем Карловым, убитым в Анкаре в минувший понедельник, 19 декабря, в результате теракта.

- В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день, - приводит ТАСС слова Пескова. - Президент примет участие в траурных мероприятиях. Большая пресс-конференция президента состоится в пятницу, 23 декабря, в полдень.

По словам Дмитрия Пескова, аккредитация журналистов и все остальные условия проведения пресс-конференции остаются прежними.