Владимир Путин дал старт подготовке к празднованию 100-летия революций 1917 года

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к празднованию 100-летия революций 1917 года в России.

Согласно этому документу, Ассоциации "Российское историческое общество" рекомендовано создать оргкомитет по проведению праздничных мероприятий. К участию в этой работе приглашены органы госвласти и общественные организации всех регионов страны. Министерству культуры РФ поручено помочь оргкомитету при решении различных технических вопросов.

Напомним, впервые о необходимости достойно отпраздновать революции 1917 года Владимир Путин сказал в своём Послании Федеральному Собранию РФ, прозвучавшем 1 декабря.