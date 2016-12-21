В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка европейской печатной графики XVII–XIX веков

22 декабря. 18:30. В Екатеринбургском музее ИЗО открывается выставка "Быт и нравы старой Европы. Зарубежная графика XVII–XIX веков из собрания Екатеринбургского музея изобразительных искусств".

Экспозиция включает 28 произведений, выполненных в разных графических техниках. Выставка посвящена бытовым и жанровым сценам и откроет зрителю удивительный мир частных переживаний и повседневных забот европейцев прошлых веков. Ряд гравюр и литографий исполнены с картин крупнейших фламандских и голландских художников XVII века: Питера Пауля Рубенса, Франса Снайдерса, Давида Тенирса Младшего, Корнелиса Беги, Герарда Терборха.

Один из разделов выставки представит костюмные зарисовки XVIII–XIX веков, выполненные в путешествиях по Европе и России. Герои знаменитых литературных трагедий – Ромео и Джульетта, Фауст и Маргарита – предстанут перед посетителями в иллюстрациях французских и итальянских авторов XIX века.

Выставка пройдёт до 22 января 2017 года по адресу улица Воеводина, 5.