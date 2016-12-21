Суд по делу свердловского депутата Карапетяна перенесли на будущий год
21 декабря 2016, 13:50 / Общество
Судебное заседание по административному делу, возбуждённому в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области, перенесено на январь 2017 года. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Причиной стало процессуальное нарушение, допущенное сотрудниками ГИБДД.
- Судебное заседание отложено по причине ненадлежащего уведомления сотрудниками ГИБДД привлекаемого лица о месте и времени рассмотрения материала, - сообщили представители Облсуда. - Нет расписки Карапетяна о получении им повестки в суд.
Судебное заседание состоится 12 января 2017 года в 10:00 по адресу: улица Завокзальная, 4. Дело находится в производстве мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга Юлии Денисовой.
Напомним, Армен Карапетян привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").
Как ранее сообщалось, 10 декабря наряд ДПС остановил на улице Челюскинцев в Екатеринбурге автомобиль Mercedes, за рулём которого находился депутат. В ответ на требование предъявить водительское удостоверение народный избранник начал показывать депутатское удостоверение. Охрана члена Заксобрания попыталась препятствовать законным требованиям стражей порядка. Конфликт записали полицейские на видео.
Отметим, отказ от медосвидетельствования, в соответствии с КоАП РФ, может стоить гражданину штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управлять автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет.