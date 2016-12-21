Суд по делу свердловского депутата Карапетяна перенесли на будущий год

Судебное заседание по административному делу, возбуждённому в отношении депутата Законодательного собрания Свердловской области, перенесено на январь 2017 года. Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда. Причиной стало процессуальное нарушение, допущенное сотрудниками ГИБДД.

- Судебное заседание отложено по причине ненадлежащего уведомления сотрудниками ГИБДД привлекаемого лица о месте и времени рассмотрения материала, - сообщили представители Облсуда. - Нет расписки Карапетяна о получении им повестки в суд.

Судебное заседание состоится 12 января 2017 года в 10:00 по адресу: улица Завокзальная, 4. Дело находится в производстве мирового судьи судебного участка №2 Железнодорожного района Екатеринбурга Юлии Денисовой.

Напомним, Армен Карапетян привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Как ранее сообщалось, 10 декабря наряд ДПС остановил на улице Челюскинцев в Екатеринбурге автомобиль Mercedes, за рулём которого находился депутат. В ответ на требование предъявить водительское удостоверение народный избранник начал показывать депутатское удостоверение. Охрана члена Заксобрания попыталась препятствовать законным требованиям стражей порядка. Конфликт записали полицейские на видео.