На развитие сельского хозяйства Среднего Урала направят 4,4 миллиарда рублей

Господдержка агропромышленного комплекса Среднего Урала в 2017 году составит 4,4 млрд рублей.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, 2,9 млрд рублей из этой суммы выделит областной бюджет, а 1,5 млрд рублей — федеральная казна.

По словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, сельские труженики могут получать господдержку за счёт региональной казны по 28 направлениям. В частности, за 2016 год уральские аграрии купили с привлечением бюджетных средств более 390 единиц техники.