В Екатеринбургском зоопарке лесного кота перевели в тёплый павильон из-за аномальных холодов

В Екатеринбургском зоопарке лесной кот переехал в тёплый павильон на время аномальных холодов. Когда температура воздуха повысится до -25 С, животного поместят обратно в уличный вольер, сообщили в пресс-службе учреждения.

Лесной кот обычно зимует в уличном вольере. Как и другим обитателям зоопарка, в холода ему кладут больше соломы, на которой он устраивает себе тёплую лежанку. Чтобы животные хорошо переносили зиму, мы увеличиваем калорийность их рациона, рассказали в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Фото: Екатеринбургский зоопарк