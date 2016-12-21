Представители туротрасли Урала подведут итоги 2017 года.

22 декабря в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам туротрасли в 2016 году.

Участники пресс-конференции

Михаил Мальцев , исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии

, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии Александр Недополз , генеральный директор сети туристических агентств "Росстур"

, генеральный директор сети туристических агентств "Росстур" Елена Шубина , директор сети туристических агентств "География"

, директор сети туристических агентств "География" Олег Хигер, генеральный директор группы компаний "Виста"

Вопросы пресс-конференции: