Представители туротрасли Урала подведут итоги 2017 года.
21 декабря 2016, 14:08
22 декабря в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20 А, 5 этаж) состоится пресс-конференция, посвящённая итогам туротрасли в 2016 году.
Участники пресс-конференции
- Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления Российского союза туриндустрии
- Александр Недополз, генеральный директор сети туристических агентств "Росстур"
- Елена Шубина, директор сети туристических агентств "География"
- Олег Хигер, генеральный директор группы компаний "Виста"
Вопросы пресс-конференции:
- Как эксперты оценивают итоги 2016 года для туристической отрасли в целом: в каком направлении идет восстановление спроса и предложения? Продолжится ли рост в 2017 году?
- С 1 января 2017 года туррынок ожидает вступление в силу единого реестра турагентств. В связи с этим Уральская ассоциация туризма подготовила обращение заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко. Каковы опасения УАТ?
- Какие направления для отдыха выбирают уральцы на новогодние праздники?
- По оценке экспертов, как изменится интерес к Турции у туристов на ближайшее время? Есть ли уже отказы от туров?
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