На 78-м году жизни умерла актриса Галина Умпелева

На 78-м году жизни скончалась народная артистка России Галина Умпелева.

Галина Умпелева сыграла более 150 ярких ролей на сцене Свердловского академического театра драмы. К примеру, в её послужном списке есть исполнение ролей Бланш Дюбуа из "Трамвая "Желание"", Моны из "Безымянной звезды" и Гелены из "Варшавской мелодии".

"Областная газета" подробно рассказывала о её творческом пути в рубрике "Персона". В 2011 году Галина Умпелева стала лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Годом ранее она первой из представителей актёрской профессии на Среднем Урале была удостоена звания "Почётный гражданин Свердловской области".

В связи с кончиной Галины Умпелевой свои соболезнования выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— На протяжении всего творческого пути Галина Николаевна покоряла зрителей неизменно высоким уровнем профессионального мастерства, творческой самоотдачей, силой и глубиной актёрских образов, — отметил глава региона.

Фотографии из архива Свердловского театра драмы