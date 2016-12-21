Празднование Европейского Рождества в Екатеринбургском зоопарке

21 декабря 2016, 15:08

24 декабря. 14:00. В Екатеринбургском зоопарке (ул. Мамина-Сибиряка, 189) в павильоне "Приматы" пройдёт праздничное мероприятие, посвящённое Европейскому Рождеству.

Посетители с сотрудниками зоопарка изготовят рождественский помандер – апельсин или другой фрукт, украшенный гвоздикой. Поделки подарят животным, любящим апельсины: шимпанзе, игрункам, попугаям.

Участники празднования научатся раскрашивать имбирные пряники вместе с творческой студией "Палитра". Сеть лингвистических центров проведёт увлекательную викторину с приятными сюрпризами, гадание на английском языке и розыгрыш сертификата на обучение. Посетители смогут разглядеть привычные вещи с новой стороны через окуляр микроскопа и познакомится с животными-роботами.

Фото: Екатеринбургский зоопарк

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