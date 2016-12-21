Новым мэром Ревды стала Ирина Тейшева

В новый год Ревда войдёт с новым градоначальником. На внеочередном заседании думы депутаты почти единогласно избрали главой округа одну из двух кандидаток — первого замглавы городской администрации по финансово-экономической политике Ирину Тейшеву.

Главы-женщины в истории Ревды уже были (в 2004 году на досрочных выборах победила Анна Каблинова), а вот ситуация, когда на кресло мэра претендуют только дамы, возникла впервые. Конкуренцию Ирине Тейшевой составила её тёзка — замначальника управления образования Ирина Кочкина. Третий заявитель — бывший сити-менеджер Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в сентябре, не прошёл дальше первого этапа конкурсного отбора.

Глава Западного управленческого округа и председатель конкурсной комиссии Виталий Вольф вручил Ирине Тейшевой букет, поздравив со вступлением "в дружную семью глав", и пожелал налаживать связи с городами-соседями. Фото: Ольга Кошкина

— Тему образования я выпустила: Ирина Ивановна очень подробно её осветила, — пояснила Ирина Тейшева, выступавшая с докладом после конкурентки.

Как сообщает Ревда-инфо.ру, в десятиминутном докладе Тейшева не ограничилась общими словами, а обозначила около 15 конкретных задач, которыми займётся в первую очередь: от ремонта зданий поликлиники и стоматологии, возведения лыжной базы и реконструкции стадиона, строительства ливнёвки и обустройства дополнительного въезда в город до упрощения механизма предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и привлечения в город новых производств.

- В разработке своей программы Ирина Анатольевна использовала документы стратегического планирования городского округа и учла новые векторы, обозначенные на федеральном уровне: проектное управление и развитие моногородов,- пояснил "ОГ" председатель Думы Андрей Мокрецов, который входил в состав конкурсной комиссии. - Обе программы идеально дополняют друг друга и будут использоваться в развитии муниципалитета.

В итоге за Ирину Тейшеву отдали голоса 18 из 19 народных избранников. Инаугурация нового главы состоится в ближайшее время. Работать она будет столько же, сколько и нынешний состав думы, — до 2021 года.