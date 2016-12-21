Евгений Куйвашев подведёт итоги года на пресс-конференции 26 декабря

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённая итогам уходящего года, состоится 26 декабря.

Ранее сообщалось, что это мероприятие запланировано на 23 декабря. Но позже его перенесли на другую дату. Возможно, такое решение объясняется тем, что на 23 декабря назначена пресс-конференция Президента России Владимира Путина.