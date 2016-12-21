Свердловский краеведческий музей начал готовиться к 100-летию революций в России

В Свердловском областном краеведческом музее (ул. Горького, 4) началась подготовка выставочного проекта к 100-летию революций 1917 года. Об этом "ОГ" рассказал заместитель директора учреждения Виталий Сумин.

- В следующем году в нашем музее впервые пройдёт выставка, посвящённая революционным событиям на Урале. Я думаю нам следует не праздновать, а отмечать такие события, чтобы помнить свою историю. В 1917 году власть перешла в другие руки, это повлияло на дальнейший ход всемирной истории, жизнь людей в России и в том числе на Урале, - поделился мнением Виталий Сумин.