Три лучших проекта в IT-сфере отмечены премией губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о присуждении премии в сфере информационных технологий за 2016 год. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

За проект "Математические модели и вычислительные алгоритмы оптимальной маршрутизации инструмента машин фигурной листовой резки с числовым программным управлением" губернаторской премией отмечены Александр Петунин, Павел и Александр Ченцовы. Каждый из авторов этой работы получит премию в 100 тыс. рублей.

За проект "Программа для оперативного учёта кубатуры круглого леса "FoRest" премией в 300 тыс. рублей награждён Артём Круглов.

За проект "Продвижение системы электронного документооборота "Контур.Диадок" лауреатом премии в 300 тыс. рублей стал Эдуард Шифман.