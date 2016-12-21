На уральском заводе, создающем ракеты, сменилась команда

21 декабря 2016, 16:22 / Экономика

На екатеринбургском научно-производственном предприятии "Старт" им. А.И. Яскина (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") меняется руководящая команда. 16 декабря досрочно прекращены полномочия генерального директора Владимира Третьякова.

Новым руководителем НПП "Старт" вероятнее всего будет назначен Владимир Шашок, который с 17 декабря получил статус временного исполняющего обязанности гендиректора. Окончательное решение по этому поводу будет принято на годовом собрании акционеров — 27 февраля. Сейчас собственник предприятия может выдвигать кандидатуры на эту должность, однако, вероятнее всего, изменений не произойдёт. Владимир Шашок был специально переведён в Екатеринбург решением руководства "Ростеха". До этого он шесть лет руководил ФГУП "НИИ Сигнал" (также входит в "Ростех", работает на воздушно-космическую отрасль).

Эту информацию на предприятии подтвердили. Что стало причиной отставки Третьякова, представитель НПП отказался уточнить, отметив лишь, что экс-руководитель написал заявление по собственному желанию, как и технический директор предприятия, покинувший "Старт" летом этого года. Сейчас эту позицию занимает Ринат Идрисов. Ранее он был заместителем директора, главным инженером "Техприбора" (холдинг "Крэт" в структуре госкорпорации "Ростех", производит бортовые системы для авиации и космической отрасли).

НПП "Старт" выпускает транспортные машины для зенитных ракетных систем С-300 и С-400 "Триумф". Вместе с другими разработчиками (например, МЗиК) является участником проекта модернизации ЗРК "Бук-М3". Испытание комплекса идёт с мая 2016 года и в ближайшее время начнется его поставка в войска.

Сейчас перед НПП "Старт" стоит задача модернизации производства, в которую, по словам гендиректора "Технодинамики" Максима Кузюка, с 2012 года вложено более 230 млн. рублей. В 2016 году на НПП "Старт" началось возведение объектов капитального строительства. Так, ведётся строительство нового сборочного цеха и завершается модернизация сборочных площадей. На реализацию инвестиционного проекта в 2012–2017 годах планируется направить 1,1 млрд рублей (из них 918,7 млн рублей — средства федерального бюджета, 212,9 млн. рублей — собственные средства предприятия).

Комментировать "ОГ" кадровые перестановки в холдинге "Технодинамика" отказались.

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