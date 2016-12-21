Центробанк выпустил "екатеринбургскую монету" к ЧМ-2018

21 декабря 2016, 17:24 / Экономика

Центральный банк России 21 декабря выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии "Футбол 2018". На оборотной стороне одной из них нанесено изображение Дома Севастьянова и надпись "Екатеринбург". Номинал монеты - 3 рубля, масса драгоценного металла 31,1 г. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.

Памятная монета, ЧМ-2018, Мундиаль

Отпускная цена Центробанка на инвестиционные монеты этой серии пока не сообщается. Аналогичные по номиналу и содержанию драгоценного металла монеты на сегодня стоят от 1 186 до 1 582 рублей.

Напомним, Дом Севастьянова представлял Екатеринбург на конкурсе изображений для банкнот номиналом                  200 и 2 000 рублей.

В Екатеринбурге на строящейся "Екатеринбург-Арене" пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Еще три свердловских стадиона готовятся к проведению тренировок участников чемпионата.

Всего в серии 4 серебряные монеты, которые посвящены городам, где будут проводиться матчи мундиаля. Общий тираж монет - до 300 тысяч штук.

"На обороте серебряных монет стилизованная траектория полёта футбольного мяча отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента, на котором находятся изображения, посвящённые российским городам: Екатеринбургу с домом Н.И. Севастьянова на первой монете, Казани со скульптурой дракона Зиланта на второй, Калининграду с Кафедральным собором на третьей и Саранску с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова на четвёртой", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

10 минут назад

ЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018
Центральный банк России выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии «Футбол 2018». На оборотной стороне одной из них изображён Дом Севастьянова. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.

33 минуты назад  Реклама

Облачные продукты Microsoft Office и мифы о них
Несмотря на то, что внедрение такого решения, как облачные продукты, лишь благоприятно отразилось на профессиональной деловой среде, в мире все еще много достаточно влиятельных противников подобных технологий.

19 часов назад

36 лет назад Рефтинская ГРЭС стала крупнейшей в России угольной электростанцией
В 1980 году электростанция, расположенная в посёлке Рефтинском, вышла на проектную мощность. После запуска последнего, десятого, энергоблока она стала крупнейшей в РСФСР тепловой станцией, работающей на каменном угле.

20 декабря 2016

Банки начали кредитовать пенсионеров
СКБ-банк начал выдавать кредиты пенсионерам. Соответствующий приказ был подписан в понедельник. СКБ-банк стал первым региональным финансово-кредитным учреждением, предложившим специальный продукт неработающим пенсионерам на основании удостоверения и справки, подтверждающей доход (это может быть, в том числе, пенсия). Новый продукт находится в линейке потребительских кредитов и выдаётся по стандартной для них ставке.

20 декабря 2016

Уральские ревизорро: как работает тайный покупатель?
За два года в Екатеринбурге трижды побывала съёмочная группа телеведущей Елены Летучей. Проверить успели около десятка популярных заведений, и те кафе и гостиницы, которые не сдали экзамен и не получили диплом «Проверено Ревизорро», поспешили исправить оплошности.

19 декабря 2016

Средний Урал протестирует новую систему оценки промышленных кадров
Вчера глава региона Евгений Куйвашев принял участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве.

19 декабря 2016

Сбербанк и Гугл увеличат выживаемость малого бизнеса в два раза
Сбербанк и Гугл при поддержке правительства региона запустили в Свердловской области бесплатную обучающую программу «Бизнес класс» для предпринимателей. В Сбербанке ожидают, что повышение финансовой грамотности предпринимателей должно увеличить выживаемость бизнеса в два раза.

19 декабря 2016  Реклама

Анализ рынка труда Екатеринбурга в 2016 году
Екатеринбург носит почетное звание третьей столицы Российской Федерации. Город с 1,5-миллионным населением 2016 год встретил в сложной ситуации, возникшей на рынке труда. 2015 год, уходя, унес с собой большинство рабочих мест. Конец 2015 года ознаменовался активным сокращением персонала всех категорий.

16 декабря 2016

Город в городе
Вчера начала работу последняя, пятая, очередь ТРЦ «Гринвич»

15 декабря 2016

Почти 600 свердловчан решили стать банкротами
В этом году свердловчане подали 596 заявлений о признании их банкротами, сообщил заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Дмитрий Крашенинников.

Последние новости
Что было раньше