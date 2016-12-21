Центробанк выпустил "екатеринбургскую монету" к ЧМ-2018

Центральный банк России 21 декабря выпустил в оборот инвестиционные серебряные монеты серии "Футбол 2018". На оборотной стороне одной из них нанесено изображение Дома Севастьянова и надпись "Екатеринбург". Номинал монеты - 3 рубля, масса драгоценного металла 31,1 г. Согласно плану, в 2016 году будет выпущено до 24 тысяч таких монет, ещё столько же запланировано к выпуску в следующем году.

Отпускная цена Центробанка на инвестиционные монеты этой серии пока не сообщается. Аналогичные по номиналу и содержанию драгоценного металла монеты на сегодня стоят от 1 186 до 1 582 рублей.

Напомним, Дом Севастьянова представлял Екатеринбург на конкурсе изображений для банкнот номиналом 200 и 2 000 рублей.

В Екатеринбурге на строящейся "Екатеринбург-Арене" пройдут четыре матча чемпионата мира по футболу 2018 года. Еще три свердловских стадиона готовятся к проведению тренировок участников чемпионата.

Всего в серии 4 серебряные монеты, которые посвящены городам, где будут проводиться матчи мундиаля. Общий тираж монет - до 300 тысяч штук.

"На обороте серебряных монет стилизованная траектория полёта футбольного мяча отделяет изображение игрока с мячом от фольклорного орнамента, на котором находятся изображения, посвящённые российским городам: Екатеринбургу с домом Н.И. Севастьянова на первой монете, Казани со скульптурой дракона Зиланта на второй, Калининграду с Кафедральным собором на третьей и Саранску с Кафедральным собором святого праведного воина Феодора Ушакова на четвёртой", - говорится в сообщении ЦБ РФ.